Via libera di Palazzo Chigi al Def e alla richiesta dello scostamento di bilancio da 40 miliardi. Altri 30 per spingere l’economia (Di giovedì 15 aprile 2021) Al termine della riunione durata circa un’ora il Consiglio dei ministri, come anticipato ieri, ha dato il via libera al Documento di economia e finanza e alla richiesta al Parlamento di un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi. Il Cdm ha dato l’ok anche a una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30 miliardi per dare una spinta aggiuntiva all’economia e riuscire a riportare il deficit sotto il 3% nel 2025. Il deficit per il 2021 che il governo prevede con il Def, arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, è a doppia cifra. L’indebitamento netto vola infatti all’11,8% – dal 9,5% del 2020 – visto il rallentamento della crescita e soprattutto per effetto del doppio scostamento di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Al termine della riunione durata circa un’ora il Consiglio dei ministri, come anticipato ieri, ha dato il viaal Documento di economia e finanza eal Parlamento di un nuovodida 40. Il Cdm ha dato l’ok anche a una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30per dare una spinta aggiuntiva ale riuscire a riportare il deficit sotto il 3% nel 2025. Il deficit per il 2021 che il governo prevede con il Def, arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, è a doppia cifra. L’indebitamento netto vola infatti all’11,8% – dal 9,5% del 2020 – visto il rallentamento della crescita e soprattutto per effetto del doppiodi ...

Advertising

TgLa7 : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbrai… - Agenzia_Ansa : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbraio… - repubblica : Sì agli stadi, ancora no a teatri, concerti e cinema. Lo spettacolo protesta contro il via libera agli Europei - HuffPostItalia : Via libera del Cdm al Def: approvato lo scostamento da 40 miliardi - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Il governo chiede 40 miliardi di scostamento di bilancio. Via libera al Documento di economia e finanza: la crescita p… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Fiere, su 'de minimis' modello Germania/ Danese (Aefi) "Bene governo, è fondamentale' Per le fiere si studia una ripartenza a luglio . Il governo ha intenzione di dare il via libera, infatti il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha ribadito la necessità di programmare la stagione fieristica a " decorrere con certezza dal mese di luglio ". Ne ha ...

Il futuro della musica live tra annunci e nuove regole Ieri, a rinfocolare le polemiche sulla gravissima crisi del comparto dello spettacolo da vivo, è arrivata la notizia del via libera del governo Draghi al 25% di pubblico dal vivo allo stadio Olimpico ...

Cdm, via libera a Def e scostamento di bilancio da 40 miliardi Via libera in altra seduta Recovery Plan, le tre priorità di Draghi: giovani, parità di genere e Sud Condividi 15 aprile 2021 Uno scostamento da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare ...

Via libera del Cdm al Def: approvato lo scostamento da 40 miliardi Uno scostamento da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30 miliardi per dare una spinta aggiuntiva all’economia e riuscire a riportare il deficit sotto il 3 ...

Per le fiere si studia una ripartenza a luglio . Il governo ha intenzione di dare il, infatti il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha ribadito la necessità di programmare la stagione fieristica a " decorrere con certezza dal mese di luglio ". Ne ha ...Ieri, a rinfocolare le polemiche sulla gravissima crisi del comparto dello spettacolo da vivo, è arrivata la notizia deldel governo Draghi al 25% di pubblico dal vivo allo stadio Olimpico ...Via libera in altra seduta Recovery Plan, le tre priorità di Draghi: giovani, parità di genere e Sud Condividi 15 aprile 2021 Uno scostamento da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare ...Uno scostamento da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30 miliardi per dare una spinta aggiuntiva all’economia e riuscire a riportare il deficit sotto il 3 ...