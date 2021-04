Vaccini, il nuovo rapporto dell’Aifa: in Italia undici casi di trombosi e quattro decessi (Di giovedì 15 aprile 2021) Vaccini, il rapporto dell’Aifa: in Italia undici casi di trombosi e quattro decessi. Episodi avvenuti entro due settimane dall’iniezione. ROMA – undici casi di trombosi in Italia e quattro decessi. Sono questi i numeri evidenziati dal nuovo rapporto dell’Aifa sui Vaccini. Come riportato dal documento, citato da La Repubblica, al 26 marzo sono stati segnalati undici episodi entro due settimane dall’iniezione e quattro decessi. Numeri che hanno portato l’Aifa a consigliare AstraZeneca sopra i 60 anni di età, fascia ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021), il: indi. Episodi avvenuti entro due settimane dall’iniezione. ROMA –diin. Sono questi i numeri evidenziati dalsui. Come riportato dal documento, citato da La Repubblica, al 26 marzo sono stati segnalatiepisodi entro due settimane dall’iniezione e. Numeri che hanno portato l’Aifa a consigliare AstraZeneca sopra i 60 anni di età, fascia ...

