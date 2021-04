Si riapre con gli over 80 vaccinati almeno al 70% (Di giovedì 15 aprile 2021) Un tasso di copertura vaccinale di circa il 70% per le fasce a maggiore rischio - over 80 e fragili - da tenere in considerazione per i parametri che determineranno i nuovi profili di rischio nelle varie regioni. È questa une delle ipotesi a cui sta lavorando un gruppo di coordinamento tra Regioni e Istituto Superiore di Sanità. Il provvedimento, ancora al vaglio dell’Iss, potrebbe essere proposto nel nuovo decreto del Governo a maggio. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Un tasso di copertura vaccinale di circa il 70% per le fasce a maggiore rischio -80 e fragili - da tenere in considerazione per i parametri che determineranno i nuovi profili di rischio nelle varie regioni. È questa une delle ipotesi a cui sta lavorando un gruppo di coordinamento tra Regioni e Istituto Superiore di Sanità. Il provvedimento, ancora al vaglio dell’Iss, potrebbe essere proposto nel nuovo decreto del Gno a maggio.

Ultime Notizie dalla rete : riapre con Aperture in Belgio, Danimarca, Croazia, Svizzera. Ultime su pass covid ... in Svizzera conta salvare il 'mercato' e l'economia con una parziale riapertura . Il tasso di ... Dal 19 aprile, la Svizzera riapre le porte agli eventi aperti al pubblico , ferme restando le misure di ...

Marsala, domani riapre il supermercato Max. Ecco cosa è successo Giusy Bellitteri è pronta, sempre sorridente. Domani, 15 Aprile, riapre il supermercato Max di Via Dante Alighieri, a Marsala. Ci sono state quasi due settimane di ... e da domani si torna al lavoro con ...

Ferrari, a fine maggio riapre il Ristorante Cavallino a Maranello con le delizie di Bottura - DIRE.it Dire Costa (Sottosegretario Salute): "Riaprire anche agli eventi prima dell'11 giugno" "Se siamo convinti che l'11 giugno si possa giocare la partita allo stadio Olimpico con il 25% degli spettatori, perché non fare una riflessione su eventi sportivi che sono ...

Un tasso di copertura vaccinale di circa il 70% per le fasce a maggiore rischio - over 80 e fragili - da tenere in considerazione per i parametri che determineranno i nuovi profili di rischio nelle varie regioni.

