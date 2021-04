Serie C, Monopoli-Casertana: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Monopoli-Casertana in campo questo pomeriggio dalle 15.00 per il recupero della 33a giornata del campionato di Serie C girone C al “Veneziani”. Le due formazioni sono divise in classifica da un solo punto ed entrambe corrono per accaparrarsi un posto per la zona playoff. Ecco come i due tecnici potrebbero decidere di affrontarsi. Il momento del Monopoli Con la vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Paganese in casa con il punteggio di 3-1, propiziato dalle reti di Guiebre, Piccinni e De Paoli per i Gabbiani e Diop su rigore per i campani, il Monopoli ha portato a 8 i risultati utili consecutivi, costituiti da 4 vittorie e 4 pareggi. Prima dell’incontro i questo pomeriggio, la formazione di Scienza si presenta in classifica con 40 punti dopo 31 giornate (10 vittorie, 10 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021)in campo questo pomeriggio dalle 15.00 per il recupero della 33a giornata del campionato diC girone C al “Veneziani”. Le duesono divise in classifica da un solo punto ed entrambe corrono per accaparrarsi un posto per la zona playoff. Ecco come i due tecnici potrebbero decidere di affrontarsi. Il momento delCon la vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Paganese in casa con il punteggio di 3-1, propiziato dalle reti di Guiebre, Piccinni e De Paoli per i Gabbiani e Diop su rigore per i campani, ilha portato a 8 i risultati utili consecutivi, costituiti da 4 vittorie e 4 pareggi. Prima dell’incontro i questo pomeriggio, la formazione di Scienza si presenta in classifica con 40 punti dopo 31 giornate (10 vittorie, 10 ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Monopoli Monopoli - Casertana: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio Per il recupero della 33a giornata di campionato va in scena una delle partite più importanti in merito alla corsa playoff: il Monopoli , 11° in classifica, sfida la Casertana al 10° posto con un solo punto di vantaggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00 di ...

Monopoli - Casertana: diretta live e risultato in tempo reale Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata del Girone C di Serie C MONOPOLI - Mercoledì 15 aprile 2021 , alle ore 15:00 riflettori puntati su Monopoli - Casertana , incontro ...

LIVE – Monopoli-Casertana , Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) La diretta live di Monopoli-Casertana, match valevole per il recupero della trentatreesima giornata di Serie C 2020/2021 ...

Monopoli-Casertana (giovedì 15 aprile, ore 15): convocati, formazioni, quote, pronostici. Scienza senza Piccinni, ospiti con 4 assenti Recupero della trentatreesima giornata di Serie C girone C ed è una sfida con vista sui playoff quella in programma quest’oggi tra il Monopoli e la Casertana. È un periodo estremamente fortunato quell ...

