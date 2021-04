Sala | “Lavoriamo insieme per una Milano sempre più giusta”

(Di giovedì 15 aprile 2021)– “Con Elena Comelli, Paolo Limonta, Antonio Pandolfi, Paolo Tafuro e Ornella Torresani diUnita ci siamo confrontati sulla drammatica situazione sanitaria e sociale che la città sta vivendo e sul percorso di cambiamento che dovremo intraprendere. Il contributo in termini di visione e di azioni per il bene della collettività cheUnita può portare alla mia proposta politica è fondamentale.per unapiù!”. Così, sulla sua pagina Facebook, il sindaco diBeppe(foto). L'articolo L'Opinionista.

