Michelle Hunziker si scusa dopo le accuse di razzismo verso i cinesi: “Non era mia intenzione” (VIDEO) (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella puntata di Striscia la notizia andata in onda il 12 aprile 2021, Michelle Hunziker e Gerry Scotti si sono resi protagonisti di un gesto poco apprezzato per cui è stato doveroso chiedere scusa. I due conduttori stavano introducendo il servizio di Pinuccio sul mistero dei soldi spesi per le sedi Rai in Cina. Ebbene, in tale occasione, i due protagonisti hanno compiuto un gesto che la pagina Instagram Diet Prada ha fortemente criticato e condannato. A seguito del polverone sollevato, dunque, almeno la conduttrice ha deciso di spendere qualche parola per scusarsi. Michelle Hunziker chiede scusa, Gerry Scotti no In queste ore, Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo Instagram dei VIDEO in cui ha chiesto ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella puntata di Striscia la notizia andata in onda il 12 aprile 2021,e Gerry Scotti si sono resi protagonisti di un gesto poco apprezzato per cui è stato doveroso chiedere. I due conduttori stavano introducendo il servizio di Pinuccio sul mistero dei soldi spesi per le sedi Rai in Cina. Ebbene, in tale occasione, i due protagonisti hanno compiuto un gesto che la pagina Instagram Diet Prada ha fortemente criticato e condannato. A seguito del polverone sollevato, dunque, almeno la conduttrice ha deciso di spendere qualche parola perrsi.chiede, Gerry Scotti no In queste ore,ha pubblicato sul suo profilo Instagram deiin cui ha chiesto ...

Advertising

sole24ore : Trussardi nel mirino di Diet Prada: accuse di razzismo allo sketch di Michelle Hunziker - LegaSalvini : GERRY SCOTTI E LA HUNZIKER FANNO IL VERSO AI CINESI. LA TERRIBILE ACCUSA DI RAZZISMO SCATENA IL CAOS SUL WEB Ma vi… - Corriere : Hunziker e Scotti: «Ci scusiamo per la gag sui cinesi. Ma non ci aspettavamo minacce di morte» - MO0NLOV3R : RT @vitttoriiia: Le scuse di Michelle Hunziker sono ridicole. Non puoi dire di amare la cultura cinese e poi prendi in giro pensando che fa… - SarettaMandis86 : RT @SirDistruggere: A prescindere dalla polemica razziale, c'è davvero una sola persona su questo pianeta che rideva a crepapelle quando Ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker, dopo la polemica a 'Striscia la notizia', chiede scusa: 'Non volevo offendere la cultura cinese' A essere aspramente criticati sono i due conduttori, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per aver fatto ironia sulla cultura e il popolo cinese. Durante il servizio di Rai Scoglio 24, la rubrica di ' ...

Striscia la notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti si scusano: "Non siamo razzisti". Arrivano le minacce di morte Gerry Scotti e Michelle Hunziker chiedono scusa. Dopo essere finiti nella bufera per l'imitazione della showgirl che ha emulato i cinesi sostituendo una lettera 'r' con una 'l' e facendo gli occhi a mandorla, i due ...

Striscia la Notizia replica alle accuse di razzismo dopo gag sui cinesi: anche Gerry Scotti chiede scusa Striscia la Notizia replica alle accuse di razzismo dopo gag sui cinesi: dopo la Hunziker anche Gerry Scotti chiede scusa.

Striscia la Notizia, Michelle Hunziker: “Da ore ricevo minacce di morte” Ripeto, davvero la nostra totale buona fede ci aveva un po’ ottenebrati rispetto agli effetti che potevamo suscitare. “Io per più di vent’anni sono stato descritto come il presentatore con la pancia, ...

A essere aspramente criticati sono i due conduttori, Gerry Scotti e, per aver fatto ironia sulla cultura e il popolo cinese. Durante il servizio di Rai Scoglio 24, la rubrica di ' ...Gerry Scotti echiedono scusa. Dopo essere finiti nella bufera per l'imitazione della showgirl che ha emulato i cinesi sostituendo una lettera 'r' con una 'l' e facendo gli occhi a mandorla, i due ...Striscia la Notizia replica alle accuse di razzismo dopo gag sui cinesi: dopo la Hunziker anche Gerry Scotti chiede scusa.Ripeto, davvero la nostra totale buona fede ci aveva un po’ ottenebrati rispetto agli effetti che potevamo suscitare. “Io per più di vent’anni sono stato descritto come il presentatore con la pancia, ...