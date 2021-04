Mese gratuito Dazn, la procedura per ottenere il rimborso (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo i problemi riscontrati nella visione delle gare di domenica 11 aprile, tra le quali Inter-Cagliari ed Hellas Verona-Lazio, è ora disponibile per tutti gli abbonati che hanno avuto difficoltà di visione degli incontri un Mese gratuito Dazn. «Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma Dazn domenica 11 aprile. Ciò è stato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo i problemi riscontrati nella visione delle gare di domenica 11 aprile, tra le quali Inter-Cagliari ed Hellas Verona-Lazio, è ora disponibile per tutti gli abbonati che hanno avuto difficoltà di visione degli incontri un. «Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaformadomenica 11 aprile. Ciò è stato L'articolo

Disservizio DAZN, arriva una mail agli abbonati: "Offriamo un mese gratis" ... dopo il disservizio di domenica scorsa che non ha permesso la visione di Inter - Cagliari e Verona - Lazio, e attraverso una mail va sapere che ci sarà un mese gratuito per i fruitori ...

UFFICIALE - Dopo il crash di domenica Dazn offre un mese gratis: come fare per averlo Attraverso una e-mail inviata ai propri abbonati, Dazn ha ufficializzato il mese gratis in favore di coloro che hanno riscontrato problemi nella visione ...

DAZN si scusa, ma il rimborso non sempre funziona DAZN offre un mese in omaggio agli utenti per scusarsi dei problemi di domenica 11 aprile, ma la procedura in molti casi non va a buon fine.

