Advertising

oldmanandsea1 : RT @PieraBelfanti: Le Monde ironizza su Lega e M5s: 'Spettacolare conversione dei populisti all'europeismo' - seneca1900 : RT @PieraBelfanti: Le Monde ironizza su Lega e M5s: 'Spettacolare conversione dei populisti all'europeismo' - GramsciAG : RT @PieraBelfanti: Le Monde ironizza su Lega e M5s: 'Spettacolare conversione dei populisti all'europeismo' - PieraBelfanti : Le Monde ironizza su Lega e M5s: 'Spettacolare conversione dei populisti all'europeismo' -

Ultime Notizie dalla rete : Monde ironizza

"In meno di tre anni", Lega e M5S "hanno operato sull'Europa un voltafaccia quasi completo", scrive Lein un editoriale in cui sottolinea la "spettacolare conversione dei populisti italiani". ...'allora',qualcuno. E gli italiani si perdono nei giochetti politici, mentre contano ... E in Francia per Leè: 'Draghi chiamato alla riscossa'. Mentre dagli Usa il New York Times si pone ...Il quotidiano francese: "La posizione leghista, più recente di quella del M5S, può allo stesso tempo sembrare più solida. Infatti si basa su calcoli di interessi che sono più solidi delle convinzioni" ...