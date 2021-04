La testimonianza del salernitano Germano Porcaro | “Ho fatto un prestito personale solo per poter pagare le utenze dei locali”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Ho dovuto fare unperinserire all’interno della società, del denaro che mi permettesse dilenonostante la chiusura forzata per 14 mesi, disposta dal governo nazionale”. È il racconto disperato di, titolare dello stabilimento balneare Maremò e del Modo Ristorante.è stato ospite di Le Cronache Live, format di approfondimento del quotidiano Le Cronache, condotto da Pina Ferro ed Erika Noschese. Al centro del dibattito i settori particolarmente colpiti dalla pandemia. A rappresentarli Giusy Ferrara, titolare di Flowe Design by Ferrara; il fotografo e fotoreporter Genny Fezza; la presidente della Federmep Serena Ranieri e l’esperto economista Nicola Castorino, ospite fisso della ...

Advertising

virginiaraggi : È stato un onore partecipare alla cerimonia della decima edizione del Premio De Sanctis. Mi congratulo con i vincit… - romeoagresti : Infine, una testimonianza da una storia che ho postato oggi su IG al triplice fischio. Ronaldo sente il raccattapal… - robertalerici : @Pandivia1 @Luca_Mussati @FraschiniMauri2 @oggionni Ma la prima ordinanza del ministero diceva di chiamare le unità… - OTrentadue : Fra poco- Le notizie vere e proprie, poi alle 13,45 Il fatto del giorno (una piccola narrazione o testimonian… - EnricoGiunta : RT @virginiaraggi: È stato un onore partecipare alla cerimonia della decima edizione del Premio De Sanctis. Mi congratulo con i vincitori e… -

Ultime Notizie dalla rete : testimonianza del

'Tutto è legato alla riapertura generale di tutti i settoriPaese - ha aggiunto - . Il calcio ha dato una grandecon l'apertura dell'11 giugno. Tutti vogliamo ripartire, rispettando ......Santiago perché vuole il suo permesso per incontrare Marcia e prepararla alla sua... Per ferirlo, poi, aggiunge che sua moglie lo ama al di làvincolo matrimoniale e non lo ha detto ...Il processo tra Epic Games e Apple si avvicina e la società di Fortnite vuole portare Xbox in tribunale come testimone.Yangon (Agenzia Fides) - "Siamo nelle mani di Dio. La nazione è affidata alla sua Divina misericordia. In una fase di tensione, sofferenza incertezza sul futuro, la nostra roccia è Cristo. Questo è il ...