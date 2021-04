La bici si spezza mentre sta pedalando, donna batte la testa sull'asfalto. E' in gravi condizioni (Di giovedì 15 aprile 2021) CIVITANOVA - La bici si spezza, anziana finisce all'ospedale regionale a Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. L' incidente è avvenuto in mattina, in via Petrarca. La donna, 75 anni, ucraina, è ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 15 aprile 2021) CIVITANOVA - Lasi, anziana finisce all'ospedale regionale a Torrette, ad Ancona, in. L' incidente è avvenuto in mattina, in via Petrarca. La, 75 anni, ucraina, è ...

Storie di Brianza: l'ultima corvé di Stefano Manzoni La macchina si spezza in due. Stefano e due dei suoi commilitoni muoiono sul colpo. Anthony " l'... Anche Stefano, che non voleva prendere la patente, andava sempre in bici. Maledetto virus: abbiamo ...

