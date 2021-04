Indagato per corruzione il capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana (Di giovedì 15 aprile 2021) C'è anche il capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana, Ledo Gori, tra gli indagati nell'inchiesta della Dda di Firenze su presunti reati ambientali, nella quale sono indagati anche ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 aprile 2021) C'è anche ildidel, Ledo Gori, tra gli indagati nell'inchiestaDda di Firenze su presunti reati ambientali, nella quale sono indagati anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Indagato per Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 aprile 2021: Cosimo accusa pubblicamente Umberto: "Assassino, hai ucciso Ravasi!" La serata procede per il meglio ma all'improvviso Cosimo , furioso , fa irruzione nella sala e ... Dopo aver letto attentamente la lettera di suo padre e aver indagato più a fondo, il ragazzo ha ...

Cingoli, furto aggravato: i Carabinieri denunciano un uomo All'interno di un magazzino gestito dall'indagato è stata rinvenuta gran parte della refurtiva e per l'uomo è scattata la denuncia con l'accusa di furto aggravato. La refurtiva recuperata è stata ...

N’drangheta in Toscana: le cosche su lavori stradali e concerie. Indagato per corruzione il capo gabinetto di Giani Per l'accusa, le ceneri di risulta dei rifiuti conciari classificati Keu, altamente inquinanti, sarebbero state miscelate con altri materiali e riutilizzate in attività edilizie. Circa 8.000 tonnellat ...

Indagato per corruzione capo gabinetto presidente Regione Toscana C'è anche il capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana, Ledo Gori, tra gli indagati nell'inchiesta della Dda di Firenze su presunti reati ambientali, nella quale sono indagati anche impre ...

