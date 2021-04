Germania, 738mila vaccinazioni in 24 ore | Pfizer: 'Aumenteremo drasticamente le forniture' | Oms: in Europa 160 casi di Covid al minuto (Di giovedì 15 aprile 2021) 'La situazione in Europa è grave: ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi di Covid . Sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni minuto '. Lo ha detto il direttore generale dell' Oms per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) 'La situazione inè grave: ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovidi. Sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni'. Lo ha detto il direttore generale dell' Oms per ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania 738mila Vaccini anti - Covid, è record in Germania: 738mila somministrazioni in un giorno Lotta al coronavirus. Ieri si è segnato un nuovo record di vaccinazioni in un giorno in Germania: sono le 738.501 le persone che hanno ricevuto una dose. Lo riferisce la Bild citando il Ministero della Salute. Sale così a 14,8 milioni il numero delle persone che hanno ricevuto almeno una ...

Germania, 738mila vaccinazioni in 24 ore | Pfizer: "Aumenteremo drasticamente le forniture" | Oms: in Europa 160 casi di Covid al minuto "La situazione in Europa è grave: ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi di Covid. Sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni minuto". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms per l'E ...

