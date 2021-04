AstraZeneca, l’Aifa conferma: sono undici i casi di trombosi in Italia, 62 in Europa (Di giovedì 15 aprile 2021) Su un totale di 62 casi di eventi tromboembolici dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro Covid-19, inseriti in Eudravigilance, in Italia sono stati segnalati 7 casi (con due decessi) di Csvt, la trombosi dei seni venosi intracranici, fino al 22 marzo 2021 e 4 casi (con due decessi) di trombosi di più vasi sanguigni in sede atipica, sui 24 inseriti nello stesso periodo nella rete di sorveglianza europea. E’ quanto emerge dal terzo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, pubblicato dall’Agenzia Italiana del farmaco, che ha dedicato un focus ai rari eventi collaterali segnalati dopo la vaccinazione con Vaxzevria. L’approfondimento a livello nazionale di queste segnalazioni è condotto con il supporto di un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Su un totale di 62di eventi tromboembolici dopo la somministrazione del vaccinocontro Covid-19, inseriti in Eudravigilance, instati segnalati 7(con due decessi) di Csvt, ladei seni venosi intracranici, fino al 22 marzo 2021 e 4(con due decessi) didi più vasi sanguigni in sede atipica, sui 24 inseriti nello stesso periodo nella rete di sorveglianza europea. E’ quanto emerge dal terzo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, pubblicato dall’Agenziana del farmaco, che ha dedicato un focus ai rari eventi collaterali segnalati dopo la vaccinazione con Vaxzevria. L’approfondimento a livello nazionale di queste segnalazioni è condotto con il supporto di un ...

