A cosa sono serviti 20 anni di guerra in Afghanistan: Biden prepara il rientro delle truppe, ma i talebani sono ancora lì (Di giovedì 15 aprile 2021) Pare l’annuncio d’un ritiro, ma in realtà è l’annuncio d’un rinvio del ritiro: il presidente Joe Biden ha deciso che tutte le truppe statunitensi lasceranno l’Afghanistan entro l’11 settembre 2021, per quello che sarà il 20esimo anniversario dell’attacco all’America condotto da al Qaida nel 2001. Fu il prologo dell’invasione dell’Afghanistan, il 7 ottobre, e del rovesciamento del regime dei talebani, che dava accoglienza e protezione ai campi di addestramento dell’organizzazione terroristica di Osama bin Laden, veri e propri “santuari”. Il piano Biden prospetta la fine di quella che doveva essere “la lunga guerra” contro il terrorismo ed è divenuta la “guerra infinita”, la più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti. E pone un obiettivo ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) Pare l’annuncio d’un ritiro, ma in realtà è l’annuncio d’un rinvio del ritiro: il presidente Joeha deciso che tutte lestatunitensi lasceranno l’entro l’11 settembre 2021, per quello che sarà il 20esimoversario dell’attacco all’America condotto da al Qaida nel 2001. Fu il prologo dell’invasione dell’, il 7 ottobre, e del rovesciamento del regime dei, che dava accoglienza e protezione ai campi di addestramento dell’organizzazione terroristica di Osama bin Laden, veri e propri “santuari”. Il pianoprospetta la fine di quella che doveva essere “la lunga” contro il terrorismo ed è divenuta la “infinita”, la più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti. E pone un obiettivo ...

