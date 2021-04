Rissa aggravata Arrestate 2 persone | si cerca il terzo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Vecchi dissapori mai sopiti sono stati la causa scatenante di una violentadall’uso di armi da parte di tre uomini. Nel primo pomeriggio del 13 aprile u.s. i tre soggetti, noti alla forze dell’ordine, Calugaru Iordan Ciprian, di 28 anni, pregiudicato, Caniglia Angelo, di 54 anni, pregiudicato, e D.A., di 51 anni, con precedenti di polizia, tutti residenti in Manduria, sono stati sorpresi dai militari della Stazione Carabinieri di Manduria mentre sulla pubblica via, utilizzando armi atte ad offendere quali un’ascia ed una sciabola, si sono colpiti selvaggiamente fino a procurarsi reciprocamente gravissime lesioni. I militari sono riusciti a sedare ladisarmando gli astanti anche se uno di essi, nella concitazione dell’intervento, si è dileguato rendendosi irreperibile. Il 54enne è stato trasportato d’urgenza dal ...

