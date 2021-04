Franceschini tuona | «Se si riaprono gli stadi | lo stesso valga per i concerti»

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro della Cultura Darioha parlato della possibile riapertura deglidopo la decisione su Euro2020: le sue parole Il ministro della Cultura, Dario, non ci sta e chiede la riapertura deial pubblico qualora si dovesse decidere per un ritorno del pubblico neglidopo la decisione su Euro2020. La nota riportata da Tgcom24. «Sia nell’audizione di lunedì, sia nelle proposte inviate martedì al Cts, il ministroha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare ie gli spettacoli neglio in spazi analoghi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Franceschini tuona

gonews

Il ministro della Cultura Darioha parlato della possibile riapertura degli stadi dopo la decisione su Euro2020: le sue parole Il ministro della Cultura, Dario, non ci sta e chiede la riapertura dei concerti al pubblico qualora si dovesse decidere per un ritorno del pubblico negli stadi dopo la decisione su Euro2020. La ...... hanno preso parte numerosi ministri - tra cui Gelmini, Brunetta, Lamorgese, Franco,e ... sapendo che lascia esposto un anziano o una persona fragile al rischio di morte? ',Draghi. '...Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha parlato della possibile riapertura degli stadi dopo la decisione su Euro2020: le sue parole Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, non ci sta e ...«L’attacco di Salvini è inqualificabile», tuona l’ex ministro Francesco Boccia. «Allentamenti non ce ne saranno. Riapriremo quando saremo in sicurezza», dicono soddisfatti Dario Franceschini e Andrea ...