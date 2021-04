Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 aprile: 16.168 nuovi casi, i morti sono 469 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 16.168 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 13.447. Aumentano i tamponi effettuati: 334.766, contro i 304.990 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,8% (ieri era al 4,4%). sono 469 i morti, 36 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 14 aprile (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 2.212, poi la Lombardia con 2.153 e la Sicilia con 1.542. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nelle ultime 24 orestati 16.168 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 13.447. Aumentano i tamponi effettuati: 334.766, contro i 304.990 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,8% (ieri era al 4,4%).469 i, 36 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 14(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 2.212, poi la Lombardia con 2.153 e la Sicilia con 1.542. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ...

