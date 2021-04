Afghanistan: Usa ritirano le truppe entro l’11 settembre, a 20 anni dall’attacco alle Torri Gemelle (Di mercoledì 14 aprile 2021) Slitta la data negoziata da Donald Trump per il ritiro delle truppe americane in Afghanistan, che rientreranno negli Stati Uniti non il 1° maggio come annunciato ma entro il prossimo 11 settembre, 20 anni dopo l’attacco di Al Qaida alle Torri Gemelle che trascinò Washington nella guerra più lunga della loro storia. Una proroga che era già stata ventilata a marzo, quando il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva insistito sulla mancanza di condizioni per procedere col rientro delle truppe a maggio, per timore che i miliziani del movimento fondato dal Mullah Omar potessero sferrare una nuova serie di attacchi e ottenere rapidamente una serie di vittorie militari sul terreno. I talebani hanno minacciato nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Slitta la data negoziata da Donald Trump per il ritiro delleamericane in, che rientreranno negli Stati Uniti non il 1° maggio come annunciato mail prossimo 11, 20dopo l’attacco di Al Qaidache trascinò Washington nella guerra più lunga della loro storia. Una proroga che era già stata ventilata a marzo, quando il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva insistito sulla mancanza di condizioni per procedere col ridellea maggio, per timore che i miliziani del movimento fondato dal Mullah Omar potessero sferrare una nuova serie di attacchi e ottenere rapidamente una serie di vittorie militari sul terreno. I talebani hanno minacciato nuovi ...

