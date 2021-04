Tennis, si rafforza la partnership tra Sky e Supertennis con 12 tornei in simultanea e molto altro (Di martedì 13 aprile 2021) Arriva una importante novità dal mondo del Tennis. Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv SuperTennis, infatti, rafforzano la loro partnership per le stagioni 2021 e 2022. Il nuovo accordo amplia l’offerta dei due canali, massimizzando la visibilità del grande Tennis in un momento così importante anche per i colori italiani. Su Sky Sport e su NOW, in simulcast con SuperTennis, andranno in onda 12 tornei, 5 del circuito ATP 500 e 7 del circuito ATP 250. Su Sky Sport e NOW saranno fruibili anche tutti i 9 ATP Masters 1000, Wimbledon e le Nitto ATP Finals di Torino. Saranno in programma l’Open Banc Sabadell di Barcellona (ATP 500, dal 19 al 25 aprile), il BMW Open di Monaco di Baviera (ATP 250, dal 26 aprile al 2 maggio), la ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Arriva una importante novità dal mondo del. Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv Super, infatti,no la loroper le stagioni 2021 e 2022. Il nuovo accordo amplia l’offerta dei due canali, massimizzando la visibilità del grandein un momento così importante anche per i colori italiani. Su Sky Sport e su NOW, in simulcast con Super, andranno in onda 12, 5 del circuito ATP 500 e 7 del circuito ATP 250. Su Sky Sport e NOW saranno fruibili anche tutti i 9 ATP Masters 1000, Wimbledon e le Nitto ATP Finals di Torino. Saranno in programma l’Open Banc Sabadell di Barcellona (ATP 500, dal 19 al 25 aprile), il BMW Open di Monaco di Baviera (ATP 250, dal 26 aprile al 2 maggio), la ...

