Maxi raggiro nella vendita di immobili | i soldi in nero finivano a San Marino | 9 i denunciati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maxi raggiro

AnconaToday

Milioni di euro in nero ricavati dalla vendita di immobili e 'parcheggiati' in una fiduciaria nella Repubblica di San Marino. Questi gli illeciti ricostruiti dalla Guardia di finanza di Rimini con l'...Unfinanziario quello scoperto dai militari della Guardia di Finanza di Rimini che, al termine dell'operazione 'Brick brocken', hanno denunciato 9 persone ed eseguito un sequestro per ...Stangati El Mangar e moglie a capo di un colosso di imprese. L’inchiesta aveva innescato il sequestro da 22 milioni di euro ...Decine di vittime della truffa dell’auto «fantasma» hanno contattato in questi giorni la Polizia stradale di Montichiari. Dopo l’operazione... Scopri di più ...