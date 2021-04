Can Yaman e Diletta Leotta, salta il matrimonio: svelato il motivo (Di martedì 13 aprile 2021) La relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman sembra procedere a gonfie vele. Eppure, proprio nelle ultime ore è arrivato un gossip che frenerebbe un po’ l’entusiasmo dei fan della coppia. Infatti, sembrerebbe che i due fidanzati abbiano deciso di andare con più calma, soprattutto sui loro piani per il futuro. E proprio per questo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 aprile 2021) La relazione trae Cansembra procedere a gonfie vele. Eppure, proprio nelle ultime ore è arrivato un gossip che frenerebbe un po’ l’entusiasmo dei fan della coppia. Infatti, sembrerebbe che i due fidanzati abbiano deciso di andare con più calma, soprattutto sui loro piani per il futuro. E proprio per questo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

