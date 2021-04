Alessia Marcuzzi assente oggi a Le Iene: “Mio marito positivo al Covid” (Di martedì 13 aprile 2021) Alessia Marcuzzi assente oggi a Le Iene, 13 aprile 2021: perché, motivo oggi, martedì 13 aprile 2021, Alessia Marcuzzi non condurrà la puntata di questa sera de Le Iene, in onda in diretta su Italia 1 dalle 21.20. Perché? Qual è il motivo? Come mai è assente? Ve lo diciamo subito: il marito della conduttrice è risultato positivo al Covid, per questo, per precauzione, Alessia Marcuzzi oggi non è a Le Iene e seguirà la trasmissione da casa. Alla conduzione troviamo Nicola Savino, accompagnato dalle voci della Gialappa’s Band. Sui social Alessia Marcuzzi ha annunciato la ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021)a Le, 13 aprile 2021: perché, motivo, martedì 13 aprile 2021,non condurrà la puntata di questa sera de Le, in onda in diretta su Italia 1 dalle 21.20. Perché? Qual è il motivo? Come mai è? Ve lo diciamo subito: ildella conduttrice è risultatoal, per questo, per precauzione,non è a Lee seguirà la trasmissione da casa. Alla conduzione troviamo Nicola Savino, accompagnato dalle voci della Gialappa’s Band. Sui socialha annunciato la ...

