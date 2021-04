Selam Palace, presidio dopo lo sgombero: “Chiediamo accoglienza immediata per queste persone” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Selam Palace: la strada non è la soluzione”. Recita così un grande striscione affisso all’esterno del Dipartimento delle politiche sociali del comune di Roma, dove una ventina di persone, tra cui attivisti di ‘Pensare migrante’ e ‘Nonna Roma’, hanno organizzato un sit in contro lo sgombero del seminterrato del Selam Palace. Ad inizio aprile più di 70 persone, quasi tutti rifugiati politici, sono stati allontanati dallo stabile della Romanina. Da allora non hanno un posto dove dormire e il Comune non ha provveduto ad una soluzione alternativa. “Le persone che sono state sgomberate sono sempre fuori, non c’è stato alcun intervento della sala operativa sociale – dice un’attivista di ‘Pensare migrante’. – Si sono presentati solo i volontari per dare ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021) “: la strada non è la soluzione”. Recita così un grande striscione affisso all’esterno del Dipartimento delle politiche sociali del comune di Roma, dove una ventina di, tra cui attivisti di ‘Pensare migrante’ e ‘Nonna Roma’, hanno organizzato un sit in contro lodel seminterrato del. Ad inizio aprile più di 70, quasi tutti rifugiati politici, sono stati allontanati dallo stabile della Romanina. Da allora non hanno un posto dove dormire e il Comune non ha provveduto ad una soluzione alternativa. “Leche sono state sgomberate sono sempre fuori, non c’è stato alcun intervento della sala operativa sociale – dice un’attivista di ‘Pensare migrante’. – Si sono presentati solo i volontari per dare ...

Advertising

radioromait : Selam Palace, presidio dopo lo sgombero: “Chiediamo accoglienza immediata per queste persone” - italiaserait : Selam Palace, presidio dopo lo sgombero: “Chiediamo accoglienza immediata per queste persone” - romatoday : Sgombero Selam Palace, dopo il presidio i rifugiati incontrano l'assessora Mammì: 'Da dieci giorni siamo per strada' - GiovaniDemRoma : 70 persone rischiano di finire per strada. La polizia ha sgomberato i sotterranei del Selam Palace facendo prevaler… - sunrisesrose : @AndreaLupin3 @repubblica Quale corsia preferenziale? Nn vivrebbero in posti come Selam Palace e nn farebbero gli… -