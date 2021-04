Italia verso la riapertura delle attività con nuove regole. Il possibile scenario (Di domenica 11 aprile 2021) Migliora l’incidenza cumulativa di tamponi positivi ogni 100.000 abitanti, così come il valore di Rt, attualmente sceso a 0.92. In Italia, per la terza settimana consecutiva c’è una riduzione della diffusione del contagio, a conferma che le misure messe in atto hanno consentito di riportare la situazione sotto controllo, riducendo la circolazione virale e la pressione sulle strutture sanitarie territoriali. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 aprile 2021) Migliora l’incidenza cumulativa di tamponi positivi ogni 100.000 abitanti, così come il valore di Rt, attualmente sceso a 0.92. In Italia, per la terza settimana consecutiva c’è una riduzione della diffusione del contagio, a conferma che le misure messe in atto hanno consentito di riportare la situazione sotto controllo, riducendo la circolazione virale e la pressione sulle strutture sanitarie territoriali.

