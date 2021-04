Covid Francia, da domani vaccino a tutti over 55 (Di domenica 11 aprile 2021) La vaccinazione anti-Covid sarà aperta da domani a tutti i francesi a partire dai 55 anni di età. Ad annunciarlo, in un’intervista al ‘Journal du Dimanche’, è stato il ministro della Salute del governo di Parigi, Olivier Véran, che ha anche annunciato un allungamento del periodo compreso tra la prima e la seconda somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna. L’apertura della campagna vaccinale a tutti i cittadini a partire dai 55 anni sarà possibile grazie a due antidoti, Astrazeneca, somministrabile per quella fascia di età “senza condizioni” e Johnson & Johnson, consegnato in Francia a partire da domani. Il ministro ha infine annunciato che a partire dal 14 aprile dopo la prima somministrazione Pfizer-BioNTech e Moderna verrà proposto un richiamo dopo 42 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) La vaccinazione anti-sarà aperta dai francesi a partire dai 55 anni di età. Ad annunciarlo, in un’intervista al ‘Journal du Dimanche’, è stato il ministro della Salute del gno di Parigi, Olivier Véran, che ha anche annunciato un allungamento del periodo compreso tra la prima e la seconda somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna. L’apertura della campagna vaccinale ai cittadini a partire dai 55 anni sarà possibile grazie a due antidoti, Astrazeneca, somministrabile per quella fascia di età “senza condizioni” e Johnson & Johnson, consegnato ina partire da. Il ministro ha infine annunciato che a partire dal 14 aprile dopo la prima somministrazione Pfizer-BioNTech e Moderna verrà proposto un richiamo dopo 42 ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: in Francia nuovo record vaccinazioni, 510 mila - CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - Bart1705 : RT @Adnkronos: In #Francia da domani #vaccinoCovid a tutti over 55 - nanku_runaisa : RT @Adnkronos: In #Francia da domani #vaccinoCovid a tutti over 55 - Adnkronos : In #Francia da domani #vaccinoCovid a tutti over 55 -