VIDEO Giorgia Villa straripante: trave da 14.7, parallele da 14.5. Fiammate di lusso, riviviamo gli esercizi (Di sabato 10 aprile 2021) Giorgia Villa è stata splendida protagonista durante la terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. La bergamasca ha sfoderato un paio di esercizi di assoluto spessorer tecnico, che fanno ben sperare in vista degli imminenti Europei (21-25 aprile a Basile). La fata si è distinta alla trave: entra con un bel salto smezzato, raccolto avvitato di lusso a seguire, ottima la parte artistica, salto teso con due avvitamenti in uscita e i giudici la premiano con un roboante 14.700 (5.7 il D Score, quattro decimi di bonus). Sugli staggi eccelle tra Tkatchev, Pak avvitato, Shapo-mezzo e un’uscita impeccabile in Tsuhakara per uno score di 14.500 (5.6 la nota di partenza, due decimi di bonus). Di seguito i VIDEO degli esercizi di Giorgia ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021)è stata splendida protagonista durante la terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. La bergamasca ha sfoderato un paio didi assoluto spessorer tecnico, che fanno ben sperare in vista degli imminenti Europei (21-25 aprile a Basile). La fata si è distinta alla: entra con un bel salto smezzato, raccolto avvitato dia seguire, ottima la parte artistica, salto teso con due avvitamenti in uscita e i giudici la premiano con un roboante 14.700 (5.7 il D Score, quattro decimi di bonus). Sugli staggi eccelle tra Tkatchev, Pak avvitato, Shapo-mezzo e un’uscita impeccabile in Tsuhakara per uno score di 14.500 (5.6 la nota di partenza, due decimi di bonus). Di seguito ideglidi...

Advertising

OvileItalia : RT @DeerEwan: Un anno fa Giuseppe #Conte fece nomi e cognomi e sputtanò giustamente in diretta nazionale Matteo Salvini e Giorgia Meloni.… - giraldiorazio : RT @ALFO100897: I soliti 'mezzucci' di terz'ordine, tipici sinistroidi, per 'smontare', peraltro senza riuscirci, un avversario che giorno… - elisabettap38 : RT @sissiisissi2: “Questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni....” un anno fa #nomiecognomiday #G… - marcelgiorda : RT @DeerEwan: Un anno fa Giuseppe #Conte fece nomi e cognomi e sputtanò giustamente in diretta nazionale Matteo Salvini e Giorgia Meloni.… - giorgia_quarta : @M3RVURY Amo sto cercando di provare a convincere mio fratello a fare questa cazzata ... non credo che finirà bene… -