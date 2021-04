Real Madrid-Barcellona stasera in tv: orario, tv, programma, streaming Liga spagnola (Di sabato 10 aprile 2021) Serata ad altissima tensione in quel di Valdebebas, con lo stadio “Alfredo Di Stefano” di Madrid che si appresta ad ospitare il Clasico di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Sarà un match estremamente importante nella corsa per il titolo nella Liga spagnola 2020-2021, alla luce di una situazione di classifica molto incerta con le prime tre squadre racchiuse in tre punti. L’Atletico Madrid è in vetta al campionato con 66 punti, ma alle sue spalle sembra inarrestabile la rimonta delle due grandi favorite. Il Barcellona non perde da 17 turni e si trova in seconda piazza a -1 dalla vetta, mentre i Blancos sono terzi a -3 dalla testa della graduatoria. Il Clasico odierno mette in palio di conseguenza una fetta di Liga, quando mancano nove ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Serata ad altissima tensione in quel di Valdebebas, con lo stadio “Alfredo Di Stefano” diche si appresta ad ospitare il Clasico di Spagna tra. Sarà un match estremamente importante nella corsa per il titolo nella2020-2021, alla luce di una situazione di classifica molto incerta con le prime tre squadre racchiuse in tre punti. L’Atleticoè in vetta al campionato con 66 punti, ma alle sue spalle sembra inarrestabile la rimonta delle due grandi favorite. Ilnon perde da 17 turni e si trova in seconda piazza a -1 dalla vetta, mentre i Blancos sono terzi a -3 dalla testa della graduatoria. Il Clasico odierno mette in palio di conseguenza una fetta di, quando mancano nove ...

