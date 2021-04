La compagnia del cigno 2, anticipazioni prima puntata di domenica 11 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo avervi presentato QUI la nuova stagione della fiction, passiamo ora ad anticiparvi il contenuto della prima puntata de La compagnia del cigno 2. I primi due episodi saranno trasmessi da Rai 1 in prima serata domenica 11 aprile 2021. Leggi anche: La compagnia del cigno 2: cast, trama, anticipazioni. Dall’11 aprile su Rai 1 La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 1 intitolato Il ritorno Sono trascorsi due anni dalla nascita della compagnia e adesso i sette giovani musicisti, ancora più legati di prima, sono pronti ad affrontare gli esami di maturità. L’ansia per una non facile situazione che sta ... Leggi su tvsoap (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo avervi presentato QUI la nuova stagione della fiction, passiamo ora ad anticiparvi il contenuto dellade Ladel2. I primi due episodi saranno trasmessi da Rai 1 inserata112021. Leggi anche: Ladel2: cast, trama,. Dall’11su Rai 1 Ladel2:episodio 1 intitolato Il ritorno Sono trascorsi due anni dalla nascita dellae adesso i sette giovani musicisti, ancora più legati di, sono pronti ad affrontare gli esami di maturità. L’ansia per una non facile situazione che sta ...

