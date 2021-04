Gli auguri di Laura Pausini a sua mamma con una foto dall’Arena di Verona

(Di sabato 10 aprile 2021) Glidia suaarrivano sui social allo scoccare della mezzanotte. La madre compie gli anni oggi, sabato 10 aprile, e perè l’occasione per lasciarle un messaggio d’affetto e per condividere un ricordodiha condiviso il palco dell’anfiteatro scaligero con la donna che le donato la vita, qualche anno fa. Dal suo personale archiviografico, la cantante pesca proprio uno scatto di quelli che la vede mano nella mano con la, entrambe sorridenti in una serata emozionante. Sua madre aveva altri progetti per lei e mai avrebbe pensato che sarebbe potuta diventare una cantante di successo. ...

Advertising

SkySport : Tanti auguri al nostro @AleBonan che oggi compie gli anni! #SkySport - ItalyMFA : Tanti auguri di buona Pasqua e un pensiero di #pace e speranza dalla #Farnesina a tutti gli italiani in Patria e ne… - SamiKhedira : Grazie per gli auguri! - fIeurslwt : stanotte ho sognato che era il mio compleanno, lo scrivevo qui su twitter ma nessuno mi faceva gli auguri guai a vo… - gmlavolpe : RT @SkySport: Tanti auguri al nostro @AleBonan che oggi compie gli anni! #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri

ilmattino.it

di Laura alla mamma Gianna Ballardini arrivano dopo che la cantante di Solarolo ha dedicato proprio a lei e al papà la nomination di 'Io sì / Seen' , parte del film 'La vita davanti a sé', ...... capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e a tuttiuomini e alle donne ...- conclude - al prefetto Giannini e a tutto il personale della Polizia di Stato sinceriper ..."L'elezione all'unanimita' di Michele Emiliano a vicepresidente della conferenza delle Regioni e' un grande riconoscimento per il Sud e per la Puglia", si legge nella nota firmata da Grazia Di Bari (M ...La Juventus, tramite il proprio account "Twitter", fa gli auguri a Cristiano Zanetti, ex centrocampista in forza ai bianconeri dal 2006 al 2009, che compie oggi 44 anni: ...