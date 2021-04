Turchia: chi è Michel il maleducato, travolto dalla figuraccia mondiale. Pressing per farlo dimettere (Di venerdì 9 aprile 2021) Charles Michel e Ursula Von der Leyen non si sono ancora parlati, a tre giorni dal “sofagate” di Ankara. Per il momento non sono previste telefonate, secondo quanto si apprende a Bruxelles. In un’intervista alla tv belga LN, Michel aveva detto di aver provato a raggiungere von der Leyen al telefono, ma di non esserci riuscito. Intanto su di lui piove la maggior parte delle accuse. maleducato, si dimetta: è la richiesta più “gentile” arrivata sul presidente del Consiglio Europeo. Inadeguato, irresoluto, “topolino balbettante”, gli altri epiteti al suo contegno non meno indegno del “tiranno”. Rimasto seduto mentre si consumava lo sgarbo di Erdogan e del suo cerimoniale verso la presidente della commissione europea. Sofagate: chi è Charles Michel il maleducato Ecco chi è il “gentiluomo” Charles ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Charlese Ursula Von der Leyen non si sono ancora parlati, a tre giorni dal “sofagate” di Ankara. Per il momento non sono previste telefonate, secondo quanto si apprende a Bruxelles. In un’intervista alla tv belga LN,aveva detto di aver provato a raggiungere von der Leyen al telefono, ma di non esserci riuscito. Intanto su di lui piove la maggior parte delle accuse., si dimetta: è la richiesta più “gentile” arrivata sul presidente del Consiglio Europeo. Inadeguato, irresoluto, “topolino balbettante”, gli altri epiteti al suo contegno non meno indegno del “tiranno”. Rimasto seduto mentre si consumava lo sgarbo di Erdogan e del suo cerimoniale verso la presidente della commissione europea. Sofagate: chi è CharlesilEcco chi è il “gentiluomo” Charles ...

StefanoFeltri : Chi dovrebbe ora dimettersi subito è Charles Michel: invece di cedere la sua poltrona a Von der Leyen o di andarsen… - fattoquotidiano : Altro che Sofagate, guardiamo che accade in Turchia: tutti i motivi per non sedersi accanto a Erdogan… - LegaSalvini : DEDICATO A CHI FACEVA PONTI D'ORO PER FAR ENTRARE LA TURCHIA NELL'UNIONE EUROPEA ALL'INCONTRO CON ERDOGAN SEDIA PER… - pietro99_98 : RT @SecolodItalia1: Turchia: chi è Michel il maleducato, travolto dalla figuraccia mondiale. Pressing per farlo dimettere - opusturco : RT @MarianoGiustino: “#Erdogan è un leader autoritario, non un dittatore”. Inesatta la definizione di #Draghi. Il pres. della #Turchia vinc… -