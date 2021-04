Sanificazioni e tamponi rapidi in hotel per clienti e staff: gli albergatori lanciano il progetto 'Riviera Sicura' (Di venerdì 9 aprile 2021) Una serie di misure anti - Covid per far trascorrere ai turisti una vacanza in totale sicurezza e senza ... Leggi su ravennatoday (Di venerdì 9 aprile 2021) Una serie di misure anti - Covid per far trascorrere ai turisti una vacanza in totale sicurezza e senza ...

Advertising

RSD_studiodelta : Sanificazioni e tamponi rapidi in hotel per clienti e staff: gli albergatori lanciano il progetto 'Riviera Sicura' - EmaFratini : @BiologiScienza Vi amo. Punto. Ormai si parla solo di vaccini e si dimentica tutto il resto: tamponi, tracciamento,… - cronachemezzog : «SENZA TRASPARENZA SU SANIFICAZIONI E TAMPONI FAMIGLIE NON HANNO FIDUCIA» - cronachelucane : «SENZA TRASPARENZA SU SANIFICAZIONI E TAMPONI FAMIGLIE NON HANNO FIDUCIA» - L’allarme del segretario regionale dell… - skichers : RT @cronachelucane: SCUOLA: «TRASPARENZA SU TAMPONI E SANIFICAZIONI» - Il segretario Cisl Basilicata Gambardella: «Senza, si rischia un cli… -