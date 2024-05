Tragedia in strada - ostetrica muore in un incidente Coinvolti anche i figli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Terni, 2 maggio 2024 –ina Viterbo. Nello scontro fra due auto avvenuto ieri, 1 maggio, all'incrocio fraTeverina eOmbrone ha perso la vita Luisella Pallozzi,di 54 anni dell'ospedale di Terni, originaria di Narni. La donna viaggiava come passeggera sui sedili posteriori dell'auto condotta dalla sorella, a bordo della quale c'eranoi duedella vittima, laa è rimasta ferita seriamente, e un altro giovane. L'impatto è stato con un'altra auto con a bordo tre persone, nessuna delle quali ha riportato conseguenze gravi. Luisella Pallozzi è stata trasportata all'ospedale di Viterbo ma per lei non c'è stato nulla da fare. Cordoglio è stato suscitato dalla scomparsa della professionista, con ...