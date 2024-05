Altro che tronista - ti abbiamo scoperta Beatri - roba pesante | sfuma tutto a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) Questa edizione dista per giungere al termine e c’è già massima curiosità sui prossimi protagonisti. Ricordiamo che il programma di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda fino a fine maggio, mentre lunedì prossimo è in programma l’ultima registrazione della stagione, durante la quale assisteremo anche alla scelta di Daniele Paudice, l’unicorimasto in carica dopo l’uscita di scena – senza scelta – di Ida Platano. È presto per avere notizie ufficiali sui tronisti che inizieranno il loro percorso a settembre, ma per il pubblico un nome è già certo: quello diz D’Orsi. L’ex corteggiatrice di Brando Ephrikian, che a lei ha preferito Raffaella Scuotto con cui tra l’la relazione procede a gonfie vele, è secondo molti una delle future troniste di ...