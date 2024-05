F 1 | 30 anni senza Senna - domani a Imola la commemorazione 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 aprile 2024) AGI -dedicheràun'intera giornata di commemorazioni a Ayrton, uno dei più talentuosi piloti di Formula 1 di tutti i tempi deceduto in un incidente il primo maggio del 1994. Viene ricordato anche Roland Ratzenberger, il pilota austriaco quasi esordiente morto poche ore prima in un altro incidente nelle prove di quel tragico weekend. 'Magic', come era soprannominato il grande brasiliano di San Paolo, perse la vita a soli 34a causa della ruota anteriore destra che nell'impatto con le barriere si staccò e colpì il casco del pilota, proprio ai margini della visiera. Quattro ore più tardi morì all'ospedale di Bologna. Il comune emiliano e l'Autodromo hanno previsto un fitto calendario di eventi in onore del tre volte campione del mondo vincitore di 41 Gran Premi dal titolo '30 ...