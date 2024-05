F1 - il loop vincente di Max Verstappen degno de Il giorno della marmotta Che non a caso avrebbe origini olandesi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’attuale Formula Uno è incastrata in una sorta ditemporaledel film “Ricomincio da capo”. Per chi non avesse familiarità con il cinema, sappia che si tratta di una pellicola del 1993, il cui il protagonista (un meteorologo dal carattere odioso) si ritrova imprigionato in un surreale circolo vizioso. Il tempo, per lui, non va più avanti. Ogni mattina, al risveglio, la data è sempre la stessa ed è costretto a rivivere la medesima giornata precedente. Gli eventi si ripetono esattamente uguali ogni, con assoluta prevedibilità. Vi ricorda qualcosa? Forse la F1 contemporanea, dove ogni GP ha un esito sostanzialmente analogo a quello antecedente? Il film di cui parliamo ha come titolo originale “Groundhog Day”, perché si immagina che questo meteorologo interpretato da Bill Murray resti bloccato al 2 febbraio, ricorrenza in ...