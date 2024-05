La Fed taglierà i tassi solo a novembre - spaventa l’inflazione

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 2 maggio 2024) La Federal Reserve americana quest’anno farà untaglio deie avverrà a. Questa la convinzione nelle sale operative dopo che ieri la banca centrale americana ha lasciato il costo del denaro invariato al 5,25-5,5%, cioè al picco degli ultimi 20 anni. Il presidente Jerome Powell ha specificato che la decisione del Fomc è stata “unanime” e dovuta al fatto che i suoi 12 membri non ritengono “appropriato” usare le forbici fino a quando non ci sarà “maggior fiducia” sul fatto chesi sia davvero incamminata con passo costante verso la soglia del 2%. Un atteggiamento considerato da “falco” moderato quelli di Powell. E’ la sesta volta di seguito che la Fed non tocca ie sono ormai passati dieci mesi dall’ultimo rialzo. Ora la corsa dei prezzi negli Stati Uniti si attesta ...