(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 - Unatutta nel segno die a sostegno della Filarmonica Michelangiolo Paoli. Si intitola “, sei all’Inferno?”e andrà in scena al al Teatro di Rifredi, con testi di Dante, Bukowski, Campana, Casaglieri, Henri, Verlaine, Shakespeare. Undici anni dopo la scomparsa, arriva lo spettacolo-tributo al più grande attore poeta di Campi Bisenzio (da lui ribattezzata Champs sur le Bisance), l’indimenticabile. Appuntamento venerdì 17 maggio alle 21.30 al Teatro di Rifredi (posto unico 12 euro, biglietti sul circuito BoxOffice e su Ticketone). Uno spettacolo, hanno spiegato i promotori, “per restituire al pubblico almeno una piccola parte delle tante emozioni che...

A Campi Bisenzio lo spettacolo-tributo a Carlo monni - “Carlo monni, sei all’Inferno” Undici anni dopo la scomparsa, arriva lo spettacolo-tributo al più grande attore/poeta di Campi Bisenzio (da ...

Continua a leggere>>

firenze, una serata in ricordo di Carlo monni con incasso in beneficenza - firenze, 2 maggio 2024 - Una serata tutta nel segno di Carlo monni e a sostegno della Filarmonica Michelangiolo Paoli. Si intitola “Carlo monni, sei all’Inferno”e andrà in scena al al Teatro di ...

Continua a leggere>>

Concerto dell'Orchestra Sirio per i 410 anni di presenza dei Fatebenefratelli a Benevento Eventi - Nel programma delle iniziative organizzate per i 410 anni di presenza dei Fatebenefratelli a Benevento e delle cerimonie in occasione del Sacro Cuore di Gesù, martedì 4 giugno 2024, ...

Continua a leggere>>