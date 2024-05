Concorsi scuola 2024 - prova orale Appena pubblicata convocazione primaria Sardegna | esami fino ad ottobre

(Di giovedì 2 maggio 2024) Concorso: tutte le convocazioni per le prove orali e pratiche. Non conosciamo ancora esiti complessivi, anche se il risultato è comunicato il giorno stesso della. L'articolo .

Concorso scuola 2024 : tutte le convocazioni per le prove orali e pratiche. Non conosciamo ancora esiti complessivi, anche se il risultato è comunicato il giorno stesso della prova orale.

Caserta. Il prossimo anno scolastico in Campania inizierà giovedì 12 settembre 2024 e terminerà sabato 7 giugno 2025 per un totale previsto di 203 giorni di lezione, o di 202 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica.

Anche quest'anno a maggio si terranno le tanto discusse Prove del Sistema Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione ( Invalsi ). I test standardizzati nazionali per la rilevazione degli apprendimenti, che vengono somministrati nelle seconde e quinte elementari, prime e terze medie e

Concorso presidi scuola, prova preselettiva per 587 dirigenti scolastici il 23 maggio: requisiti e come partecipare - Concorso ordinario per reclutare 587 dirigenti scolastici. Oggi il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicherà l'avviso per lo svolgimento della prova preselettiva.

A Catania primi interventi agli occhi con un visore Apple - Un intervento di oftalmoplastica con l'utilizzo del visore commerciale Apple Vision Pro è stato eseguito al Policlinico di Catania. Lo rende noto l'azienda ospedaliera universitaria sottolineando che

Pullman non in regola, i vigili fermano gita scolastica in Puglia: multa da 500 euro - La Polizia Locale di Caserta diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli alle prime ore del mattino ha effettuato il controllo ad alcuni bus che dovevano accompagnare gli alunni

