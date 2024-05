Lazio guendouzi: futuro incerto per il francese, e Lotito fissa il prezzo per la cessione - Lazio, possibile addio di Mateo guendouzi a fine stagione Claudio Lotito fissa il prezzo del centrocampista francese Come riportato dal Corriere dello Sport, Mateo guendouzi e Igor Tudor, dopo le inc ...

Continua a leggere>>

guendouzi Lazio, futuro incerto per il centrocampista francese Lotito fissa il prezzo - guendouzi Lazio, futuro incerto per il centrocampista francese Lotito fissa il prezzo. Tutti i dettagli in vista del mercato estivo Come riportato dal Corriere dello Sport, Mateo guendouzi e Igor Tud ...

Continua a leggere>>

guendouzi, nel mirino un doppio obiettivo con la Lazio e con la Francia - Il francese corre verso il finale di stagione con un doppio obiettivo nel mirino: l'Europa con i biancocelesti e gli Europei con la Francia ...

Continua a leggere>>