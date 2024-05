Trovato su un tetto a rimuovere grondaie - arrestato per tentato furto di rame

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Arezzo, 2 maggio 2024 – Nella tarda serata del 30 aprile 2024, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cortona, hannonella flagranza del reato perdiun ventottenne di nazionalità albanese, domiciliato ad Arezzo, ma di fatto senza fissa dimora, con precedenti anche specifici. I carabinieri, allertati da un cittadino di Monte San Savino, arrivati nei pressi di un ristorante chiuso, hanno avvistato una persone sulintenta ai canali di grondaia in. L’uomo, che in un primo momento non si era reso conto della presenza dei carabinieri intervenuti, una volta accortosi di loro hala fuga. Dopo un inseguimento è stato bloccato eper ...