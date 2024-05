Pensavo di avere i postumi di una sbornia e invece è un tumore incurabile La terribile storia di Ella

(Di giovedì 2 maggio 2024) Stanchezza, spossatezza ed un forte mal di testa, persistente. “Saranno ivacanza”. Questo ha pensato Elly Pick, 19 anni inglese originaria di Boston, di ritorno da una vacanza di quattro settimane in Grecia con gli amici, tra spiagge, feste e alcol. Sintomi che, in effetti, potevano essere facilmente riconducibili al lungo periodo di villeggiatura, un mese all’insegna del divertimento, con orari “sballati” e un’alimentazione probabilmente poco sana., per, quei segnali nascondevano qualcosa di molto più grave di un banale malessere post.Leggi anche: Dopo oltre mezzo secolo identificata la “Jane Doe” di Midtown grazie al Dna di una vittima del 11 settembre Lascoperta Dopo giorni di emicranie diventate insopportabili, accade che il bulbo ...

