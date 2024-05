Pronostico e quote Elena Rybakina – Aryna Sabalenka - semifinale WTA Madrid 02-05-2024

Elena Rybakina se la vedrà contro Aryna Sabalenka nella semifinale del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Non si poteva sperare in un confronto migliore alla Caja Màgica, dove a contendersi il pass per l’atto conclusivo nella parte ...

Continua a leggere>>