(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) - Milano, 2 maggio. L'ultima ricerca diha rivelato che gli attori delle Advanced Persistent Threat (APT) stanno prendendo dii servizi di accesso remotoe i meccanismi dilo degli accessi, come Windows Smart Screen. L'analisi dei dati disponibili sugli exploit utilizzatiAPT nel periodo 2023-mostra anche che le applicazioni come MS Office esono bersagli frequenti. Sebbene gliAPT si verifichino raramente, rappresentano una minaccia significativa per le grandi aziende. Gli attori delle minacce di solitono a obiettivi specifici e cercano di rimanere inosservati all'interno dell'infrastruttura per periodi ...

Milano, 2 maggio 2024 . L’ultima ricerca di Kaspersky ha rivelato che gli attori delle Advanced Persistent Threat (APT) stanno prendendo di mira i servizi di accesso remoto vulnerabili e i meccanismi di control lo degli accessi, come Windows Smart Screen. L'analisi dei dati disponibili sugli exploit ... Continua a leggere>>

kaspersky: negli attacchi del 2024 le APT prendono di mira gli strumenti vulnerabili remote control e WinRAR - Milano, 2 maggio 2024. L’ultima ricerca di kaspersky ha rivelato che gli attori delle Advanced Persistent Threat (APT) stanno prendendo di mira i servizi di accesso remoto vulnerabili e i meccanismi d ...

Continua a leggere>>

kaspersky Security for Mail Server: annunciato un nuovo aggiornamento - Rilasciato aggiornamento di kaspersky Security for Mail Server che comprende filtraggio avanzato dei contenuti e più visibilità per il SOC ...

Continua a leggere>>

kaspersky Security for Mail Server rafforza la protezione della posta elettronica - Importante aggiornamento di kaspersky Security for Mail Server per rafforzare i sistemi contro le minacce provenienti dalla posta elettronica ...

Continua a leggere>>