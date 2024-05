Bari - quattordicenni | due investite nei pressi della scuol - uno salvato in mare Non sono in gravi condizioni

Valter Mazzetti, sindacalista di polizia , è nero di rabbia. E lo si può capire: ieri alla Sapienza per l’ennesima volta i manifestanti e gli agenti sono venuti alle mani. E per l’ennesima volta la sinistra, un pezzo del Pd e M5S inclusi, anziché schierarsi coi tutori dell’ordine prendono le difese ... Continua a leggere>>

I ragazzi del coro dell'Istituto Martiri di Civitella hanno accolto intonando l'inno nazionale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Civitella in Val di Chiana . Oggi, 25 aprile 2024, il Presidente si trova nell'Aretino per ricordare le 244 vittime dell'eccidio nazi fascista av venuto ... Continua a leggere>>

Parma in Serie A: la festa in città per la promozione. Video e foto - È stata una lunga notte di festa a Parma, dove la squadra è rientrata da bari dopo l'1-1 valso il ritorno in Serie A. I calciatori e lo staff sono stati travolti dall'entusiasmo dei tifosi, accorsi in ...

Due ragazzine di 14 anni investite a bari, non sono in pericolo di vita - bari - Non sarebbero in pericolo di vita le due 14enni investite questa mattina a bari da un'auto nel quartiere San Paolo, nei pressi di viale Lazio. La Polizia locale, giunta sul posto, conferma che ...

Non solo Cosenza, dal Modena alla Feralpisalò: 180' per la salvezza - Ecco la situazione. MODENA 43 punti Pierpaolo Bisoli attende il Como al Braglia per poi chiudere a Lecco con 6 punti di vantaggio su bari, Ascoli e Ternana. L'aritmetica è davvero molto vicina, anche ...

