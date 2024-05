Carla Bruni interrogata nel caso dei fondi libici a Sarkozy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) La ex première dame di Francia, cantante e modella,, è stataquesta mattina come persona coinvolta nell'inchiesta sulla ritrattazione della testimonianza da parte dell'intermediario di affari Ziad Takieddine nel 2020, che accusava Nicolasdi aver finanziato la sua campagna presidenziale del 2007 con. Lo si è appreso da fonti degli inquirenti. Giàcome testimone in questa vicenda nel giugno 2023,è stata ora di nuovo sentita dalla polizia anticorruzione e anti frodi fiscali. L'ex capo di Stato francese è indagato in questo filone di inchiesta che lo riguarda per l'ipotesi di aver influenzato un testimone e di ...