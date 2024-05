Giro d’Italia 2024 - sedicesima tappa Livigno – Santa Cristina Valgardena | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilprosegue con la. I corridori saranno impegnati in un’altra dura prova, i 202 km da. Si partirà a 1915 metri sul livello del mare per scendere fino ai 1297 a Bormio. Da qui, al 33° km, si scatterà verso il Passo dello Stelvio (20 km con pendenza media del 7.2% con picchi del 14%). Dai 2758 m s.l.m si scenderà di nuovo per permettere alla carovana di recuperare energie in vista dell’impegnativo finale. Nessuna asperità per circa 100 km fino al traguardo volante di Bolzano (157° km), che farà da prologo al traguardo volante di Siusi allo Sciliar (23 km con pendenza media del 4.7% e picchi del 15%). Da qui si salirà per altri 400 metri fino al Passo Pinei (GPM di ...