Il gruppo consiliare ‘Per Ponte’ | Ripartiti i ristori delle Ferrovie - sollecitiamo il Sindaco ad aprire un confronto con la cittadinanza

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È di qualche giorno la notizia che sono stati finalmentei tanto attesidestinati ai comuni interessati dal passaggio della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari. Apprendiamo che al comune di Ponte è stata assegnata una somma di circa 10 milioni di euro. La nuova linea ferroviaria è un’opera importante ma anche particolarmente invasiva per i comuni attraversati, per cui, per compensare i territori, sono stati previsti dei fondi da utilizzare per la realizzazione di opere utili alla comunità che al contempo servano per la mitigazione dell’impatto che l’opera inevitabilmente determinerà sul territorio. Il nostro comune è uno di quelli più penalizzati per cui gli è stata riconosciuta una somma importante che se verrà utilizzata in modo attento ed oculato potrà essere l’occasione per dare una svolta significativa ...