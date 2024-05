Giro d’Italia 2024 - undicesima tappa Foiano Di Val Fortore – Francavilla al Mare | percorso e altimetria

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilprosegue con l’. I corridori saranno impegnati nei 207 km dadi Valal. Inizia la risalita verso il Nord Italia con la carovana che partirà a 365 metri sul livello delper scendere fino a 235 metri all’altezza del Viadotto del Fiume(33° km). Pochi km più avanti ci sarà l’unico GPM di giornata con la salita di Pietracatella. Si resta in altura fino al traguardo volante di Casacalenda (74° km). Da lì inizierà la discesa e finiranno le asperità a livello altimetrico e la corsa si sposterà, fino all’arrivo, sulle coste dell’Adriatico. Si passerà per Termoli, Fossacesia Marina, secondo traguardo volante, Ortona fino ...

Mercoledì 15 maggio è il giorno dell’ undicesima tappa del Giro d’Italia 2024 , che propone la Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare di 207 chilometri. Si lascia la Campania e si torna in Abruzzo passando per Puglia e Molise, con una frazione che nel finale prevede velocità altissime in riva ... Continua a leggere>>

INTERMARCHE' WANTY, AL giro CON UNA MAGLIA SPECIALE DEDICATA A VINI FANTINI. GALLERY - Per il terzo anno consecutivo, gli otto corridori del team Intermarché-Wanty indosseranno una maglia speciale durante il giro d'Italia, in onore del loro partner vinicolo italiano Vini Fantini. La ...

Continua a leggere>>

Dargen prende in giro la Rai: "Il concerto del primo maggio va così bene che l'anno prossimo sarà sul Nove" - “Mamma Rai. Siccome oggi è la festa dei lavoratori ricordiamo che la Rai fa un doppio lavoro: lavora per sé e per la concorrenza. Il primo maggio va benissimo a livello di ascolti ed è per questo che ...

Continua a leggere>>

Percorso ufficiale giro d'Italia 2024 tappa per tappa, altimetrie, GPM, orari: Oropa, Stelvio, sterrato e due cronometro - giro D'ITALIA - A Trento ha preso ufficialmente forma la prossima edizione della corsa rosa, in programma dal 4 al 26 maggio 2024. Si parte da Venaria Reale e s ...

Continua a leggere>>