(Di giovedì 2 maggio 2024) A Luino (Varese) è esplosa unada un bar. Unè statoallacon un. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica.

Attimi di t errore ieri notte a Sezze, in provincia di Latina. Una rissa , scoppiata tra alcuni cittadini stranieri, è finita con un colpo di pistola esploso per vendetta: a finire coinvolta involontariamente è una ragazza , ferita al piede da uno sparo che era diretto a un'altra persona mentre ... Continua a leggere>>

Sezze – Trenta giorni. E’ la prognosi aggiornata che i medici dell’ospedale “Santa Maria Goretti” hanno diagnosticato alla ragazza di 20 anni rimasta ferita sabato notte da un colpo di pistola sparato al termine di una rissa scoppiata tra alcuni cittadini stranieri, di nazionalità romena, in ... Continua a leggere>>

rissa in centro a Luino: 32enne ferito alla testa - Un giovane ha colpito l'uomo con un tavolino dell'esterno del bar della stazione, in piazza Marconi. Sul posto oltre i carabinieri della Stazione di Luino anche la Croce Rossa di Gavirate ...

rissa fuori da un bar, un uomo colpito in testa con un tavolino: indagini in corso - Nella giornata di ieri, mercoledì 1 maggio, si è verificata una rissa a Luino, comune che si trova in provincia di Varese. Due uomini infatti hanno avuto un diverbio che è presto passato alla violenza ...

Violenta rissa a Luino fuori da un bar. Un uomo lancia un tavolino e ferisce alla testa l’avversario - Luino (Varese) – rissa ieri, primo maggio, nel pomeriggio nella zona della stazione, all’esterno di un bar, a Luino. Sull’episodio indagano i carabinieri intervenuti sul posto. Secondo una prima ...

