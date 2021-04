“Ho fatto male a venire qui” L’avvocato di Piera Maggio lascia il collegamento con Barbara D’Urso

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ormai la notizia è certa, Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Il confronto del gruppo sanguigno tra la ragazza russa che cerca i genitori biologici e quello della bambina scomparsa nel 2004 da Maraza Del Vallo, in Sicilia, non è lo stesso e si è avuta la certezza durante la puntata di ”li parlare”, la trasmissione in onda sull’emittente russa Tv1 dove era ospite Giacomo Frazzitta,di, mamma di Denise Pipitone. Dopo un botta e risposta con il conduttore, il legale è riuscito a sapere per primo il gruppo sanguigno di Olesya Rostova e avere la certezza che la 21enne non è la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo 17 anni fa. “Siamo veramente dispiaciuti che il gruppo sanguigno di Olesya non sia quello di Denise. Era un passaggio fondamentale da fare”, ha affermato Frazzitta durante il ...

Advertising

Simo_Ventura : Ecco che cosa ho fatto nelle giornate di Pasqua ???????????? ho male alle ganasce . Che potenza #lolchirideefuori - A_A_ileen : @Corriere I commessi dei supermercati invece che male hanno fatto? - costandrea_ : RT @__stycazzy: come stai? ? bene ? male ¦ ma apparte il fatto che sono cazzi miei - PBerluskony : @FloraPiachica Ad onor del vero mi pare che Carmela oggi non abbia fatto niente di male, l’avvocato era un poco agitato - singvlarity___ : @honeyybangtanie 'quella lì' ha fatto male -

Ultime Notizie dalla rete : fatto male

Toro News

La vita bussa e fa pure. Lo sanno bene gli adulti del gruppo: Marini/Boni, sua moglie Irene ... Sono un po' la pecora nera del gruppo, non hoil conservatorio ma fin da piccola ho studiato ...Diper ora non sono state proibite. " C'è stato un periodo in cui non dovevano essere ... Se ci sono ragioni per trattarAlitalia rispetto ad Air France le vedremo, non accetteremo ...Il direttore generale dell’Ajax indispettito per la domanda sul famoso rigore battuto dall'ex capitano della Roma agli Europei del 2000 ...Papa Francesco ha dunque fatto pervenire il suo saluto ai partecipanti al Simposio ... efficace cooperazione a ogni livello della società per sradicare questo profondo male”. Nello stesso tempo ha ...